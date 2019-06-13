Одно из изменений, внесенных в «Порядок приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях», связано с получением первоначального согласия у банка-агента лицом, получившим электронный кабинет в системе «Льготное жилье».

Это позволит пользователю выбрать правильную квартиру, определив сумму и срок кредита, а также ежемесячные выплаты по кредиту.

При выборе квартир способ выплаты ипотечного кредита может выбрать только лицо, получившее первоначальное согласие и разместившее его в электронном кабинете в системе «Льготное жилье».

Для получения первоначального согласия пользователь может обратиться в несколько банков-агентов.

После обращения пользователя банк размещает в его электронном кабинете в соответствующем разделе решение о первоначальномм согласии. Затем пользователь входит в этот раздел и подписывает его в электронном виде.

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