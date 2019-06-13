Путин: Разгром террористов в Сирии - успех России, Ирана и Турции

Результаты, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, являются совместным успехом России, Турции и Ирана. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

Глава российского государства отметил, что в рамках сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать. "Благодаря в том числе активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех - Ирана, Турции и России", - передает его слова РИА Новости.

Кроме того, Владимир Путин указал на то, что отношения между Россией и Ираном носят многоплановый характер: "Это касается экономики, это касается вопросов и стабильности в регионе, наших совместных усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии".