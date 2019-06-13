22:25

В Баку в Центре Гейдара Алиева завершилась конференция и выставка Всемирной таможенной организации по информационным технологиям и технологическим инновациям. В трехдневном мероприятии приняли участие около 500 делегатов из 91 страны - таможенные органы, деловые и научные круги, международные организации, ИТ-компании, а также представители компаний, занимающихся техническим контролем на таможне.

На пленарных сессиях обсуждались темы, связанные с реорганизацией стратегий по передовой торговле, основанной на технологии, отношением пограничного управления к зеленому транспорту и логистике будущего, SMART-аэропортами для беспрепятственной границы, инновативными решениями для более безопасной и устойчивой торговли, нацеленным на будущее транспортным сектором.

Также в рамках конференции были проведены обсуждения по таким вопросам, как использование технологий блокчейн и искусственного интеллекта в целях обеспечения безопасности и устойчивости международной торговли, состоялись презентации подлежащих применению новейших технологических решений. Почетный гость мероприятия, лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин выступил со специальным докладом.

В рамках конференции руководство Государственного таможенного комитета провело около 10 двусторонних встреч с таможенными органами, деловыми кругами зарубежных стран, а также с представителями международных организаций. Гости подчеркнули важность достижений таможни Азербайджана, высокий уровень организации конференции и укрепление сотрудничества с таможенными органами Азербайджана. ГТК Азербайджана и корпорация IBM подписали меморандум о сотрудничестве по использованию блокчейн-технологий в таможенных процедурах.



В последний рабочий день конференции были проведены пленарные сессии на тему «Инновационные решения для безопасной и устойчивой торговли» и «Транспортный сектор на пути к будущему». На церемонии закрытия заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор Игбал Бабаев поблагодарил руководство Всемирной таможенной организации и участников от имени председателя госкомитета. Игбал Бабаев подчеркнул, что данная конференция имеет особое значение с точки зрения сотрудничества, обмена опытом и применения информационных технологий в таможенной системе, она создаст условия для внедрения новых подходов в сфере таможенного дела на международной арене.