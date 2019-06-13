Противостояние между националистами и ЛГБТ-активистами в Тбилиси

"Сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали четырех участников контракции, проходящей у здания правительства, по статье 173 (неподчинение полиции) Кодекса об административных правонарушениях", - цитирует ТАСС заявлении МВД.

В центре Тбилиси сотрудники МВД задержали нескольких участников уличной акции, направленной против митинга в защиту прав секс-меньшинств у здания правительства. Об этом говорится в сообщении МВД.

Акция протеста, которой руководит грузинский бизнесмен, меценат Леван Васадзе, началась у здания правительства в пятницу вечером спонтанно, передает ТАСС. Люди, выступающие против "гей-пропаганды", стали собираться после того, как узнали, что представители организации "Тбилиси прайд", выступающие в защиту секс-меньшинств, запланировали проведение собственной акции "Государство, где ты!?" у здания правительства.

ЛГБТ-активисты вышли на улицу в знак протеста против пятничного заявления патриархии Грузии, в котором церковь обратилась к властям с призывом воспрепятствовать проведению митинга, запланированного ЛГБТ-активистами на 18 июня.

На данный момент у здания правительства проходят сразу две акции. Носители гомофобных представлений, действия которых координирует ультраортодоксальная общественная организация "Союз православных родителей", стоят на площади непосредственно у здания правительства, а члены "Тбилиси прайда" и их сторонники митингуют неподалеку. Обе акции разделяет полицейский кордон.

Периодически участники контракции выкрикивают оскорбления в адрес ЛГБТ-активистов и кидают в них бутылки, передает "Эхо Кавказа". Представители Tbilisi Pride в ответ кричат: "Нет насилию", "Равенство", "Нет фашизму".