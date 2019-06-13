Додон признал роль США в урегулировании кризиса в Молдове
США сыграли важную роль в урегулировании политического кризиса в Молдове, признал президент страны Игорь Додон в эфире телеканала "РТР-Молдова".
"Надо признать, что роль США в этой ситуации очень велика. Мы и вчера, и сегодня встречались с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр", - сказал Додон.
По его словам, Молдове повезло с американским послом, который способствовал улучшению двусторонних отношений.
Политический кризис в Молдове близок к разрешению после того, как в пятницу вечером бывшая правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) заявила о переходе в оппозицию, отставке прежнего кабинета Павла Филипа, но при этом не признала правительство Майи Санду. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в партии, это решение было принято после визита в офис партии посла Хогана. По словам собеседника агентства, лидеры демократов до последнего надеялись на поддержку Вашингтона в противостоянии с президентом, парламентом и правительством Санду, но не получили ее.