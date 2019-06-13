Найдена самая дорогая недвижимость мира

Согласно материалам исследования, первое место в рейтинге занимает Гонконг. Средняя цена за квадратный метр в 2018 году там составила 45 760 долларов.

Международная консалтинговая компания Knight Frank в своем исследовании The Wealth report определила десять городов мира с самым дорогим жильем в высоком сегменте.

На второй строчке рейтинга – Лондон со средней стоимостью высокобюджетной недвижимости 32 530 долларов по итогам 2018 года.

Третье место занимает Нью-Йорк, чуть-чуть отставая от столицы Великобритании. В прошлом году средняя цена квадратного метра в высоком сегменте там составила 32 175 долларов.

Далее в рейтинге – Сингапур с 27 482 долларов за квадратный метр, Париж – с 21 910 и Сидней с 19 179. В список также попали Шанхай (17 417 долларов за квадратный метр), Берлин (12 577) и Майами (10 768).

Самым доступным из проанализированных рынков по итогам 2018 года оказался Дубай с 6 729 долларов за квадратный метр.