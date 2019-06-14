В Азербайджане брак с иностранцем уже не в моде?
Случаи заключения браков мужчин - граждан Азербайджана с иностранками сократились.
Согласно данным Государственного комитета по статистике, существенно сократилось число браков иностранцев с гражданками Азербайджана. Если в 2018 году аналогичный показатель составлял 1 333 случая, то в январе-феврале текущего года 140 азербайджанок заключили брак с иностранцами. Больше всего оформляли брачные отношения с гражданками Азербайджана граждане России, Турции и Грузии.
По сравнению с прошлым годом сократились также случаи заключения брака азербайджанцев с иностранками. В 2014 году было зафиксировано 1 499 браков с иностранками. В последующие годы этот показатель снижался, и в январе-феврале текущего года ограничился 132 случаями. Гражданки России, Грузии и Украины предпочитают вступать в браки с азербайджанскими мужчинами.