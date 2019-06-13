Российского сноубордиста застрелили в США

Согласно информации, убийство произошло 10 июня. Обвиняемый 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, находившийся в машине, выстрелил в Кольцова и его спутника, стоявших на улице. В результате спортсмен скончался, вторая жертва нападения не пострадала.

Спустя час Нельсон выстрелил в затылок полицейскому, тот умер через два дня. Кроме того, преступник обвиняется в ограблении заправки и супермаркета, произошедших в один день с убийством.

Отмечается, что Нельсону грозит пожизненный срок без права досрочного освобождения или смертная казнь.

31-летний спортсмен Дмитрий Кольцов выступал в составе сборной России и Москвы. Он был призером Кубка России по сноуборду, а также чемпионом страны.