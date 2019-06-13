Олигарх Плахотнюк сбежал из Молдовы
Связанные с Демократической партией Молдовы политики и бизнесмены покидают страну, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
В течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета. Согласно данным сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне.
Произошло это после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.
Предполагается, что на одном из самолетов улетел олигарх Влад Плахотнюк - лидер Демократической партии, который до последнего момента сопротивлялся мирной передачи власти новому правительству.
Молдавские телеканалы показывают, что на пути в аэропорту Кишинева наблюдаются большие пробки, а у самого аэропорта - скопление припаркованных дорогих машин. В аэропорту сообщили, что к вылету в Стамбул готовятся пять чартерных рейсов, которые вылетают с разницей в десять минут.
Созданное Демократической партией в январе 2016 года правительство Молдовы ранее в пятницу ушло в отставку. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип. Тем самым вопрос о двоевластии в стране был решен в пользу нового правительства, созданного Партией социалистов и правым блоком ACUM.