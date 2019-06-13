Олигарх Плахотнюк сбежал из Молдовы

Связанные с Демократической партией Молдовы политики и бизнесмены покидают страну, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

В течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета. Согласно данным сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне.

Произошло это после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.