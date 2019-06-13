Посла США обвинили в обострении ситуации в Грузии

Отметим, что ранее в пятницу перед зданием администрации грузинского правительства одновременно прошли две акции - защитников прав ЛГБТ-сообщества и их противников.

Представитель Грузинской православной церкви протоиерей Давид Исакадзе обвинил исполняющую обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд в попытках обострить ситуацию в Грузии. Обвинения последовали в связи с акцией защитников прав ЛГБТ-сообщества в центре Тбилиси, передает Интерфакс.

"Явно видно, кто управляет процессами в Грузии. Мы хотим действительно быть независимой страной, не на словах, а на деле. Власти США в лице посла прямо вмешиваются в наши внутренние дела. Она хочет управлять тут процессами и обострить ситуацию, столкнуть людей друг с другом", - заявил священнослужитель на акции, отметив, что он и его единомышленники готовы требовать от США отозвать из Грузии и.о. посла Руд, если она немедленно не обратится к участникам акции ЛГБТ-сообщества с призывом разойтись.

Представители ЛГБТ-сообщества заявили журналистам, что своей акцией они хотят выразить протест против заявления патриархии ГПЦ, которая призвала власти не допустить проведения в Тбилиси их мероприятий.

При этом параллельно перед зданием администрации правительства собрались граждане, выступающие против проведения представителями ЛГБТ-сообщества каких-либо мероприятий в Тбилиси.

Участники акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества заявили журналистам, что не намерены расходиться до тех пор, пока не получат от правительства Грузии гарантий защиты их прав на проведение мирных мероприятий.

В связи с ситуацией в центре Тбилиси мобилизованы дополнительные силы полиции.