Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что перейдет на украинский язык, только когда станет депутатом Верховной рады.

На ток-шоу «Право на власть» на ТСН лидер партии говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.

«Как только стану народным депутатом, если у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский», – заявил Разумков.

Закон об исключительности украинского языка Верховная Рада приняла 25 апреля, экс-президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Закон должен вступить в силу с 16 июля. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.