Азербайджан – в 5-й корзине при жеребьевке футбольного ЧМ-2022
Стал известен состав корзин при жеребьевке отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года в европейской зоне.
Сборная Азербайджана, которая после двух поражений от Венгрии и Словакии, опустилась в июньском рейтинге ФИФА со 108-го на 110-е место, окажется в предпоследней, 5-й корзине.
Жеребьевка отборочного турнира намечена на июль, но сроки могут измениться. В квалификации за путевки на чемпионат мира в Катар поборются 55 европейских сборных. Команды будут распределены по жеребьевочным корзинам на основе текущего рейтинга ФИФА.
Состав корзин
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Хорватия, Испания, Швейцария, Дания, Германия, Италия;
Корзина 2: Голландия, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Румыния, Северная Ирландия, Словакия, Ирландия;
Корзина 3: Сербия, Исландия, Турция, Босния и Герцеговина, Чехия, Венгрия, Россия, Шотландия, Норвегия, Греция;
Корзина 4: Черногория, Финляндия, Болгария, Словения, Албания, Северная Македония, Израиль, Беларусь, Люксембург, Кипр;
Корзина 5: Грузия, Армения, Эстония, Фареры, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;
Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
55 сборных будут поделены на 10 групп. В пяти группах будут по 6 команд, а в оставшихся пяти – по 5. Десять победителей групп напрямую попадут в Катар, а десять сборных, занявших 2-е места, выйдут во второй раунд. Планируется, что там к ним присоединятся две лучшие сборные из Лиги наций-2020/21, которые не смогли пройти отбор. 12 сборных в двух раундах плей-офф определят обладателей трех оставшихся путевок. Впрочем, этот формат еще должен быть окончательно утвержден.