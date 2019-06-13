Как сообщил агентству адвокат Александр Карабанов, следователь предъявил Худояну обвинение в особо крупном мошенничестве «в виде похищения трех земельных участков».

Полиция задержала в Москве бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберта Худояна по делу о хищении земельных участков у компании на $10 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Свою вину Худоян не признает и считает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании, сказал адвокат.

«Коммерсанту» адвокат Карабанов сказал, что уголовное дело инициировано в интересах экс-депутата Госдумы. «Мы столкнулись с ситуацией, когда люди, являющиеся фигурантами уголовных дел и имеющие сомнительную репутацию, злоупотребляя правовыми механизмами, пытаются необоснованно завладеть чужим имуществом», — сказал адвокат.

На сайте ГУ МВД по Москве информации о задержании Худояна пока нет.

Альберт Худоян – владелец девелоперской компании Optima Development. В марте этого года она продала строящийся в Москве жилой комплекс «Прайм парк» инвестиционному подразделению «Альфа-групп» – компании А1.