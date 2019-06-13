Лев Аскеров 04:55

Давно, очень давно, мне хотелось рассказать об этом. О том, что потрясло меня в тот майский день 93-го. Пытался, конечно и раньше. Причём, не раз. Но после первых же строчек я, с проклятиями в свой адрес - обиженная Богом бездарщина! - в сердцах отбрасывал в сторону ручку. Они получались какими-то не живыми. В их словах, не было тех искр, которые чувствует только писатель и только он знает, что лишь они, своей непостижимой силой нездешних фантомов, могут проникнуть в душу читателя. Только в этом случае в нём может вспыхнуть нужная тебе мысль, а память, услужливая память, развернёт в его умозрении, похожие, но забытые им картинки, которые он, как и я, и видел, и переживал. По другому, он в прочитанное не поверит. Не поверит и скажет: доморощенная выдумка. Ну, кого такое могло, устроить? Тем более, то, что потрясло меня в тот день, было самой настоящей правдой. Я видел её воочию. Всё проходило на моих глазах. И был это не просто эпизод. Это был символ, который так и просился на бумагу. А вот сделать этого, хоть убей, никак не получалось. Сейчас я понимаю, почему. Ни я, ни слова, что никак не хотели укладываться в чувства нужного мне проникновения в читателя, были нисколько не виноваты. Просто не приспело время. Всему, как говаривал мудрейший Соломон, своё время, и время всякой вещи под небом. И оно настало… …Меня сорвал с места, полный ярости женский крик: - Что ты делаешь, изверг! Нет на таких, как ты Алиева!.. Тогда, в 93-ем, в автобусах, ЖЭКах, магазинах, собесах, поликлиниках, да, в общем-то, везде и всюду, и особенно на улицах, люди, сталкиваясь с надуманными и больно колющими шипами несправедливости, с гневом, и, в открытую, выкрикивали: «Нет на вас, мерзавцев, Алиева!» или «Алиев быстро бы вам пообломал рога!».

Одним словом, везде и всюду, на разные лады, как выстрелы, звучало - «Гейдар Алиев!». И несло это имя в себе не столько магическую, сколько сакральную силу. Люди вкладывали в него последнюю надежду быть защищенными, от дорвавшейся до власти, буйствующей «махновщины», самозвано назвавшей себя Народным фронтом. С ним, только с ним, с Гейдаром Алиевым, они видели себя и свои семьи за крепкими стенами Закона и Порядка с человеческим лицом. Ведь, когда-то, в 70-х годах, вспоминалось ими, став Первым секретарём ЦК Компартии республики и хозяином страны, он смог навести порядок. Сможет и сейчас. Не зря Кремль, выдвинув его в Политбюро, призвал в Москву. Кремль знал, кого он зазывает к себе. Это потом там, со своей армянской кликой, стал хозяйничать недоумок Горбачёв. И Гейдар Алиев стал для них бельмом в глазу. Он был против той, по подлому и исподтишка, проводимой ими политики межнациональной розни, о которой грезил Гитлер и, которая, на прямую, вела к краху всю державу. И от него поспешили избавиться. И что же?!.. Здесь, у себя, на Родине, находившаяся тогда под мощным прессом горбачёвской команды местная власть, отправила его подальше от столицы в Нахичеванскую автономную республику. Нахичеванцы быстро разобрались, что к чему и опального политического и государственного деятеля международного масштаба, единогласно избрали Главой национального собрания. И не ошиблись. Отрезанные от всех прежних финансовых и хозяйственных коммуникаций, нахичеванцы, благодаря тому, что он в короткие сроки смог наладить реальные деловые связи с сопредельными странами, стали становиться на ноги. И в народе, как рефреном, всё громче, твёрже и уверенней звучало: «Он сделает такое и у нас!»... «Он вытащит страну из анархии фронтовиков!»... «Он поднимет и спасет!..» «Он, только он, остановит армянскую агрессию и избавит от тотальной нищеты!»… Сейчас мало кто из молодых помнит, о том всеобщем ропоте. И на этом фоне, гневный возглас женщины – «Нет на тебя Алиева!» – гремел, как боевой клич. Как выстрел, Как зов отчаяния, который и сорвал меня с места. Она стояла, напротив, размещавшегося под нашим балконом, кафе, и, глазами полными сострадания и ужаса смотрела в его сторону. Я перегнулся через перила и увидел, как хозяин кафе, балансируя волосатыми руками, от запястий до плеч выколотыми татуировками, топтал скорчившегося человечка. Гаджи, - окликнул я его, - перестань! Отмахнувшись от меня, как от мухи, но оставив-таки в покое, лежавшего на каменных плитах, скрученное в рожок человеческое тело, Гаджи, набычившись, пошёл на женщину. Заголосив - «Вахсей! Вахсей!» - она неуклюже бросилась прочь. Преследовать он её не стал, а ударив пятернёй о пятерню и, брезгливо плюнув в лежавшего, прошёл в своё кафе. Гаджи побаивались не только соседи, но и милиционеры. И потому, что он слыл толстосумом, а, главное, потому, что значился в Народном фронте каким-то заметным «бугром» и, в своё время, тесно общался с самим, ставшим теперь президентом Азербайджана, Эльчибеем. Я бросился вниз, чтобы помочь, пытавшемуся подняться человеку. Заслышав звук открывавшейся двери, жена крикнула вдогонку, чтобы я купил хлеб и масло. Пока я возвращался за деньгами и пока спускался вниз, тот человек уже сидел на поребрике, у куста олеандра. Это был мужчина лет 70-ти, а то и больше. Он по-сухому рыдал. Слёз на глазах не было, а сжатый, как у обиженного ребёнка, подбородок ходил ходуном. - Ты чем оскорбил Гаджи? – кивнув в сторону кафе, спросил я. - Гаджи? – превозмогая рыдания, переспросил он и, задыхаясь, от крутившегося и никак не унимавшегося в гортани предательского комка, прошамкал: - Они теперь все Гаджи. Слетали в Мекку и считают, что совершили хадж. А Аллаха сюда, - он приложил руку к сердцу, - не впустили… - И всё-таки? – настаивал я. - Джаным, у меня на руках двое ребятишек и пригвождённая диабетом к постели жена. Сын мой погиб в Карабахе, а невестка, жена его умерла от сердца… Мне надо кормить их, покупать лекарства. Пенсии, как с полгода не дают. На работу из-за возраста никто не берёт. Вот и приходится ходить по базарам, кафе и ресторанам, чтобы остатки продуктов и еды они не выбрасывали, а отдавали мне. Есть, кто-то отдаёт. И есть, как этот Гаджи. Он выволок меня на улицу и стал пинать… Если меня не будет, джаным, что с ними станется?..

Я ему верил. Он был искренен. И автоматом, вынув из портмоне «мамедэмин» (так называлась купюра в тысячу манатов) я положил её рядом с ним на поребрик. «Хоть этот «мамедэмин» согреет. А от Мамеда Эмина Народного фронта он уже получил сполна», - не без горечи подумалось мне, и, чтобы увернуться от благодарных рук старика, резко повернувшись, поспешил на улицу 28 Мая, где находился гастроном. Краем глаза я видел, что и он пошёл за мной следом. Сегодня, с облегчением вздохнул я, ему доведётся покормить своих чистою пищей. А что завтра?.. И отгоняя от себя эту жгучую мысль, я бросил взгляд в верх по улице. От кирхи, в нашу сторону, двигалась толпа людей. Тротуар им явно был тесен. Они шли и по проезжей части дороги. Машины, осторожно объезжая их, давили на клаксоны. «Опять протестное шествие»,- идя им на встречу, решил я. А когда, не доходя считанных метров до гастронома, толпа поравнялась со мной… я обомлел! Было отчего. Впереди, светло улыбаясь, шагал, никто иной, как сам Гейдар Алиевич Алиев. Потом я узнал: приехав после своего дня рождения из Нахичевани в Баку, он решил от вокзала, до своей городской квартиры, что находилась на проспекте Нефтяников, пройти пешком. А за ним, не сговариваясь друг с другом и, сбегаясь со всех сторон, увязались горожане. Ведь все его знали в лицо. Всем хотелось быть к нему поближе. Идти с ним рядом. То была зарождавшаяся на моих глазах стихия. То было признание его, как лидера нации… И тут произошло неожиданное. Тот, что только-только был бит хозяином кафе и не спеша ковылял у меня за спиной, вдруг упал на колени и протянул к нему руки. - Я не Бог, аксаккал! - поднимая его за плечи, произнёс Гейдар Алиевич. - Вставай, старик! Надо подняться! Не подавай плохого примера. Мужчина, чтобы ни было, должен стоять на ногах. Тогда это будет поступок. Тогда всё сложится, как надо... И людской поток, увлекая за собой моего старика, потек дальше за твёрдо и спокойно шагавшим впереди Гейдаром Алиевичем… Кто бы и что мне не говорил, я теперь знаю точно – в жизни ничего случайного не бывает. И тот эпизод у кафе и неожиданная встреча с Гейдаром Алиевичем, сопровождаемого длиннющей вереницей горожан, были Знаком, который дал о себе знать ровно месяц спустя -15 июня 1993 года. За день до этого, Эльчибей, убедившись в том, что ему, с окружавшими его людьми, не удержать, срывающейся в пропасть страны, с самого утра соединившись с Нахичеванью, настоятельно просил опального Гейдара Алиева вернуться в Баку.