Бывший канцлер Германии назвал Крым российским

Как отмечает издание, Шредер назвал полуостров «старой российской территорией». По мнению бывшего канцлера, с юридической точки зрения присоединение было «не разделением, а одобрением со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».

Кроме того, Шредер подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений в Донбассе, в частности, со стороны Украины.

Издание раскритиковало позицию бывшего канцлера.

«Этот человек говорит за Германию или за Москву?» - задается вопросом Bild.