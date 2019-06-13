Руководство ООО «Газахский Цементный завод» совместно с сотрудниками отдела маркетинга и продаж в праздничные дни побывали в пунктах продажи цемента Akkord в Газахском, Акстафинском, Товузском, Шамкирском, Исмаиллинском, Агсуинском, Гёйчайском, Агдашском, Габалинском, Шекинском, Гахском, Огузском, Закатальском и Балакенском районах, а также в Гяндже.

В ходе поездки представители Газахского цементного завода ознакомились с ситуацией в сфере продаж продукции завода, уровнем услуг, предоставляемых покупателям и качеством предлагаемого им товара, эффективностью проводимых кампаний, а также выслушали рекомендации покупателей и мастеров. Руководители завода поздравили клиентов с Днем национального спасения и пожелали им успехов.

В тоже время покупателям была предоставлена информация о том, что предприятие увеличило выпуск продукции в последнее время, о производстве и продажах бетона, цемента, песка и других стройматериалов, а также об успехах в импорте продукции и планах по ребрендингу в будущем. Также была предоставлена информация о социальных проектах, осуществляемых компанией, и многом другом.

В ходе поездки продавцам и мастерам были вручены различные ценные подарки.

То, что руководство завода побывало в пунктах продаж продукции, городах и высокогорных селах было тепло встречено клиентами, и такое внимание руководства завода вызвало у клиентов еще больший интерес к продукции Газахского цементного завода.

В ближайшие дни руководство завода и сотрудники отдела маркетинга и продаж планируют поездки в северные и южные регионы Азербайджана.