Путин: В мировой торговле идут "бои без правил"

Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, передает РИА Новости.

"В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал Путин.

По словам президента России, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться", - добавил Путин.