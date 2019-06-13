Открыли двери еще для сотен миллионов в год наш комментарий
Запущенный недавно завод Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по производству карбамида приступил к экспорту своей продукции. Как заявил директор предприятия Хаял Джафаров, со дня ввода в эксплуатацию завод произвел уже 60 тыс. тонн этой ценной продукции. Половину указанного объема, а именно 30 тыс. тонн карбамида, по итогам состоявшегося тендера приобрела швейцарская трейдерская компания «Интеграл». Причем первая партия объемом в 15 тыс. тонн уже отгружена, основной ее объем отправлен в Турцию. Небольшой объем продукции в 1 тыс. тонн экспортирован в Украину, а еще около а 1,2 тыс. тонн продукции реализовано на внутреннем рынке.
Карбамидный завод, расположенный в Сумгайыте, был введен в эксплуатацию в январе 2019 года. На заводе уже завершены испытательные и пусконаладочные работы. В настоящее время здесь идет процесс приема-сдачи предприятия. Представители заказчика - SOCAR дотошно исследуют каждую деталь, которую установил подрядчик - Samsung Engineering. Этот процесс идет с начала текущего месяца, в связи с чем с первого июня производство было приостановлено. И только с 20 июня карбамидный завод будет передан в управление Госнефтекомпании, которая после этого еще больше увеличит свою долю в общем объеме производства и экспорта продукции ненефтяного сектора в стране.
А пока идет процесс приема-сдачи. Но весь период до него был использован с максимальной пользой для дела, как отмечалось в самом начале, уже идет продажа готовой продукции. Очередной тендер на продажу оставшегося объема в 30 тыс. тонн карбамида будет объявлен до конца месяца. Отгружается продукция через Волго-Донской канал и Черное море, а также посредством автомобильного транспорта в порты Грузии и в Турцию. В дальнейшем же с ростом заводских мощностей здесь намерены осуществлять экспорт продукции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Это и понятно - зачем платить большие деньги за транзит и логистику другим странам. К тому же, Волго-Донской канал большую часть года не работает, так как вода в нем замерзает.
Да, SOCAR показывает достойный пример всему ненефтяному сектору страны. Не в ущерб основному производству – нефтегазовому – Госнефтекомпания уверенно лидирует и в ненефтяном секторе, объявленном правительством страны приоритетным направлением развития. Предприятие производит аммиак (1,2 тыс. тонн в день) и карбамид, в том числе и в виде гранул (2 тыс. тонн). Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 100-150 тыс. тонн в год. Поэтому значительную часть выпускаемой продукции - около полумиллиона тонн в год - предполагается экспортировать. А это – десятки и сотни миллионов долларов в год, поступающих на валютные счета компании.
Чем же ценен этот продукт, о котором пишут все СМИ страны? Карбамид или мочевина, как его издавна называют, является крупнотоннажным продуктом, используемым, в основном, как азотное удобрение (содержание азота 46 %) и выпускается в этом качестве в устойчивом к слеживанию гранулированном виде. Другим важным промышленным применением мочевины является синтез мочевино-альдегидных (в первую очередь, мочевино-формальдегидных) смол, широко использующихся в качестве адгезивов в производстве древесно-волокнистых плит (ДВП) и мебельном производстве. Поэтому он и пользуется высоким спросом на мировом рынке.
Поэтому Азербайджан, не успев запустить первый завод, и приступает к строительству точно такого же второго завода по производству карбамида. Спрос на карбамид действительно очень высок, но увеличить проектные мощности уже действующего завода невозможно. Поэтому и принято решение построить тут же аналогичный завод. Причем строительство второго завода обойдется, по мнению Джафарова, на 20%-25% дешевле благодаря как инфраструктуре, так и освобождению этой сферы от налогообложения.
И не только строительство, но и эксплуатация второго завода обойдется намного дешевле. Да и не два, а один по существу, завод будет здесь. Представьте общее административное здание, лабораторию, склады для химической продукции, управление. А если добавить сюда еще и трубы для транспортировки сырья, запасные части и прочие общие хозяйственные части, то перед взором возникает один завод с двумя идентичными производствами. Все это, включая освобождение от налогообложения, подтверждает, что строительство второго завода обойдется дешевле. А насколько – станет известна после завершения проектирования.