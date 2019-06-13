Запущенный недавно завод Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по производству карбамида приступил к экспорту своей продукции. Как заявил директор предприятия Хаял Джафаров, со дня ввода в эксплуатацию завод произвел уже 60 тыс. тонн этой ценной продукции. Половину указанного объема, а именно 30 тыс. тонн карбамида, по итогам состоявшегося тендера приобрела швейцарская трейдерская компания «Интеграл». Причем первая партия объемом в 15 тыс. тонн уже отгружена, основной ее объем отправлен в Турцию. Небольшой объем продукции в 1 тыс. тонн экспортирован в Украину, а еще около а 1,2 тыс. тонн продукции реализовано на внутреннем рынке.

Карбамидный завод, расположенный в Сумгайыте, был введен в эксплуатацию в январе 2019 года. На заводе уже завершены испытательные и пусконаладочные работы. В настоящее время здесь идет процесс приема-сдачи предприятия. Представители заказчика - SOCAR дотошно исследуют каждую деталь, которую установил подрядчик - Samsung Engineering. Этот процесс идет с начала текущего месяца, в связи с чем с первого июня производство было приостановлено. И только с 20 июня карбамидный завод будет передан в управление Госнефтекомпании, которая после этого еще больше увеличит свою долю в общем объеме производства и экспорта продукции ненефтяного сектора в стране.

А пока идет процесс приема-сдачи. Но весь период до него был использован с максимальной пользой для дела, как отмечалось в самом начале, уже идет продажа готовой продукции. Очередной тендер на продажу оставшегося объема в 30 тыс. тонн карбамида будет объявлен до конца месяца. Отгружается продукция через Волго-Донской канал и Черное море, а также посредством автомобильного транспорта в порты Грузии и в Турцию. В дальнейшем же с ростом заводских мощностей здесь намерены осуществлять экспорт продукции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Это и понятно - зачем платить большие деньги за транзит и логистику другим странам. К тому же, Волго-Донской канал большую часть года не работает, так как вода в нем замерзает.

Да, SOCAR показывает достойный пример всему ненефтяному сектору страны. Не в ущерб основному производству – нефтегазовому – Госнефтекомпания уверенно лидирует и в ненефтяном секторе, объявленном правительством страны приоритетным направлением развития. Предприятие производит аммиак (1,2 тыс. тонн в день) и карбамид, в том числе и в виде гранул (2 тыс. тонн). Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 100-150 тыс. тонн в год. Поэтому значительную часть выпускаемой продукции - около полумиллиона тонн в год - предполагается экспортировать. А это – десятки и сотни миллионов долларов в год, поступающих на валютные счета компании.

Чем же ценен этот продукт, о котором пишут все СМИ страны? Карбамид или мочевина, как его издавна называют, является крупнотоннажным продуктом, используемым, в основном, как азотное удобрение (содержание азота 46 %) и выпускается в этом качестве в устойчивом к слеживанию гранулированном виде. Другим важным промышленным применением мочевины является синтез мочевино-альдегидных (в первую очередь, мочевино-формальдегидных) смол, широко использующихся в качестве адгезивов в производстве древесно-волокнистых плит (ДВП) и мебельном производстве. Поэтому он и пользуется высоким спросом на мировом рынке.