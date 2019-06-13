Мехрибан Алиева о смерти вдовы Эльчибея
От имени первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой выражены соболезнования семье покойной Халимы Алиевой, вдовы экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, сообщает пресс-служба Фонда.
Согласно информации, расходы, связанные с организацией и проведением поминок, взял на себя Фонд Гейдара Алиева.
Напомним, что вдова экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева скончалась 14 июня в Стамбуле. Тело покойной было доставлено в родное село Келеки (Ордубадский район Нахчыванской Автономной Республики).