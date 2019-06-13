Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
"Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился", — заявил Гайдулян.
Актер пояснил, что не имеет претензий к сотрудникам правоохранительных органов, однако выразил недоумение из-за того, что полиция "поверила на слово" активисту и стала выяснять подробности только после задержания.