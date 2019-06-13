Жесткая посадка «Боинга» в Краснодаре

Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза, сообщает ТАСС.

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ и сотрудники Управления на транспорте МВД по ЮФО проводят проверку по факту случившегося. В пресс-службе также добавили, что пассажиры рейса Краснодар — Москва, которые должны были вылететь на этом самолете, направлены в Москву другими рейсами.