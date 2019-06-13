Президент УЕФА обрушился на Англию из-за Баку: «Вы безумны!»

Напомним, что в решающем матче встречались английские клубы «Челси» и «Арсенал» (4:1). А в ряде британских СМИ, в том числе и по наводке «Арсенала», была устроена кампания против решения проводить финал в Азербайджане.

Александр Чеферин считает, что постоянные жалобы и злость не помогут английским клубам.

«Если меня спросят, почему мы решили играть в Баку, я скажу: «Потому что там живут люди, там живут HomoSapiens», - заявил президент УЕФА во время своего выступления в Оксфордском университете. - Им пришлось смотреть игру, которая начиналась в 11 часов вечера по местному времени, но никто не жаловался. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто не предъявлял бы претензий.

Полтора года назад мы решили, что матч пройдет в Баку, на современном 70-тысячном стадионе. Я думаю, что в Англии есть только один стадион, который больше. Вам надо было видеть счастье людей, которые увидели вживую суперзвезд. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии.

На моих первых выборах на пост президента УЕФА меня поддержали 76 процентов европейских федераций, но в их числе не было Англии. Англия поддержала другого кандидата.

Английские клубы безумны в своих жалобах. Вы не заработаете популярность в Европе такими методами».