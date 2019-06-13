Президент УЕФА обрушился на Англию из-за Баку: «Вы безумны!»
Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александр Чеферин в очередной раз выступил в защиту идеи проведения финала Лиги Европы в Баку, жестко раскритиковав Англию.
Напомним, что в решающем матче встречались английские клубы «Челси» и «Арсенал» (4:1). А в ряде британских СМИ, в том числе и по наводке «Арсенала», была устроена кампания против решения проводить финал в Азербайджане.
Александр Чеферин считает, что постоянные жалобы и злость не помогут английским клубам.
«Если меня спросят, почему мы решили играть в Баку, я скажу: «Потому что там живут люди, там живут HomoSapiens», - заявил президент УЕФА во время своего выступления в Оксфордском университете. - Им пришлось смотреть игру, которая начиналась в 11 часов вечера по местному времени, но никто не жаловался. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто не предъявлял бы претензий.
Полтора года назад мы решили, что матч пройдет в Баку, на современном 70-тысячном стадионе. Я думаю, что в Англии есть только один стадион, который больше. Вам надо было видеть счастье людей, которые увидели вживую суперзвезд. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии.
На моих первых выборах на пост президента УЕФА меня поддержали 76 процентов европейских федераций, но в их числе не было Англии. Англия поддержала другого кандидата.
Английские клубы безумны в своих жалобах. Вы не заработаете популярность в Европе такими методами».
Александр Чеферин также предложил проводить финальные матчи Лиги чемпионов только на стадионах большой вместимости. Финал прошедшей Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоялся на арене в Мадриде, которая вмещает менее 70 тысяч человек.
«Сейчас мне кажется, что мы должны проводить финал на больших стадионах, даже если у нас останется четыре-пять вариантов. В Мадриде мы реализовали 62 тысячи билетов, на которые было подано 980 тысяч заявок. Если бы матч прошел на «Уэмбли», у нас было бы на 30 тысяч билетов больше.
Поскольку финал Лиги чемпионов - мероприятие высочайшего уровня, оно, возможно, должно проходить только на топ-стадионах. Но что касается Лиги Европы и всего остального, то мы должны делиться с другими, кто тоже любит футбол».