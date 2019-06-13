В России 170 человек задержали после массовой драки с цыганами

174 человека доставлены в полицию по делу о массовой драке в Пензенской области, трое из них задержаны, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, передает Интерфакс.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.

В следственном управлении также сообщили, что дело переквалифицировано на статьи об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах (ч. 3 ст. 30 и п.п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Изначально было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Ранее сообщалось, что жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами, произошедшей 13 июня, в результате которой погиб один человек.