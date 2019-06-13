Синоптики обещают жаркую погоду
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, температура воздуха составит ночью 20-23 градуса тепла, днем 30-35 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 33-35 градуса тепла, сообщили haqqin.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Атмосферное давление снизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75 %, днем 35-45 %.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура морской воды составит 21-22 градуса.
На южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 23-24 градуса.