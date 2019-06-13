МИД Азербайджана о предстоящей встрече Мамедъярова и Мнацаканяна

В последнее время участились заявления и действия официальных представителей армянского руководства, открыто характеризующие захватническую политику этой страны. Министр обороны Армении лично награждает тех, кто убил азербайджанского военнослужащего. Комментируя это, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что Армения сама опровергает миф о том, что «нагорно- карабах ский конфликт — это конфликт «между Азербайджаном и Нагорным Карабах ом».

«Именно поэтому переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ведутся между оккупантом-Арменией и стороной, чьи территории подверглись оккупации - Азербайджаном. Мы всегда отмечали и хотим повторить еще раз, что основную суть переговоров составляют освобождение от оккупационных сил азербайджанских территорий и возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В заявлении Минской группы ОБСЕ от 9 марта 2019 года вносится ясность в основные принципы и элементы обсуждений. Конечно же, переговоры должны продолжаться в тех же рамках и на существующей основе, и, в частности, должны продолжаться усилия по подготовке населения обеих стран к миру, как и предлагают сопредседатели Минской группы», - сказала она.

Касательно предстоящей вашингтонской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, она сказала, что в первую очередь от каждой встречи ожидается продвижение процесса путем проведения субстантивных переговоров.

«Надеемся, что в ходе вашингтонской встречи, которая является продолжением московской встречи, стороны добьются более конкретных результатов. Также думаем, что должен быть положен конец неопределенности в позиции армянского руководства. Только определенная позиция, решимость и политическая воля могут привести к мирному урегулированию конфликта», - сказала Абдуллаева.