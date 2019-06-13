В США убита экс-сенатор

В полиции отметили, что обвинения арестованной пока не предъявлены и не сообщили о том, разыскиваются ли в связи с данным убийством другие подозреваемые.

57-летняя Коллинз была найдена мертвой 4 июня, во дворе своего дома в Покахонтасе, в 210 км к северо-востоку от Литтл-Рока.

При этом агентство отмечает, что во всем, что касается ареста подозреваемой, полиция хранит загадочное молчание: представитель правоохранительных органов отказался подтвердить факт задержания О’Донелл, кроме того, представители правопорядка, не знают, предстанет ли она перед судом.

Полиция почти не предоставила подробностей об обстоятельствах убийства экс-сенатора. Известно лишь, что ее смерть носила насильственный характер.

Бывший пресс-секретарь сенатора Кен Янг сообщил, что подозреваемая работала у сенатора, когда убитая состояла в Демократической партии, и они были дружны. Однако Коллинз в 2011 году стала членом Республиканской партии и была избрана сенатором в 2014 году. В прошлом году Коллинз развелась с мужем, и они как раз находились на этапе раздела имущества, включая мотель.

Дети и отец убитой глубоко потрясены и требуют всестороннего расследования данного дела. Коллинз будет похоронена лишь в понедельник.