Закир Гасанов объявил о новой стратегии армии в Карабахе

Сегодня на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Проанализировав текущую ситуацию на линии соприкосновения войск, а также работы, проделанные за прошедший месяц, в частности, итоги учений, проведенных в Баку и Нахчыване, министр обороны отметил, что боеспособность и оснащение нашей армии, а также морально-психологическое состояние личного состава находятся на высоком уровне, добавив, что все запланированные в этой сфере мероприятия были выполнены в полном объеме.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед должностными лицами задачи в связи с дальнейшей деятельностью снайперов, обеспечением устойчивости обороны и безопасности личного состава, эффективной организацией маскировки, а также пресечением провокаций противника в предполагаемых направлениях принятием немедленных и адекватных мер посредством применения специальных устройств и средств.