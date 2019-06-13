Умер знаменитый итальянский режиссер

Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в субботу в своем доме в Риме на 97-м году жизни, сообщили представители фонда, который носил имя маэстро, передает РИА Новости.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Он родился во Флоренции 96 лет назад. Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда Дзеффирелли.

Дзеффирелли был дважды номинирован на премию "Оскар", является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), пять раз становился лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло".