Конституционный суд (КС) Молдовы аннулировал свои решения, принятые с 7 по 9 июня. Об этом сообщил председатель суда Михай Поалелунжь, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о решении распустить парламент, провести досрочные выборы и признать незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирование правительства Майи Санду.

11 июня президент Молдовы Игорь Додон отменил подписанное первым вице-председателем Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павлом Филипом постановление о роспуске парламента. По словам главы республики, принятое исполняющим обязанности премьер-министра решение противоречит конституционным нормам страны. Именно это и стало причиной подписания указа, который аннулировал декрет Филипа.

Политическая ситуация в Молдове обострилась в начале июня. На протяжении трех месяцев после прошедших 24 февраля парламентских выборов попавшие в парламент партии не могли сформировать коалицию. 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM пришли к соглашению, однако КС счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока.

Россия, а также США и Евросоюз признают формирование коалиции законным и уже объявили о своей готовности сотрудничать с новыми властями.