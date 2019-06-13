В Петербурге угнали машину азербайджанца у него на глазах

В новом жилом квартале Мурино на севере Петербурга у уроженца Азербайджана похитили его иномарку, пока он любовался ею из окна, сообщает 47news.

Согласно информации, поздно вечером 14 июня в полицию в Ленинградской области обратился уроженец Азербайджана и заявил, что видел из окна, как его Nissan Almera уехал в неизвестном направлении.

Как стало известно изданию, еще одно заявление, но утром того же дня, поступило от жителя Всеволожска, который обнаружил пропажу своего Мazda CX-5. Автомобиль находился на парковке с 3 июня.

В начале первого ночи 15 июня пропал Ford Focus, принадлежащий местной жительнице. Он был припаркован у кафе на улице Карла Маркса.