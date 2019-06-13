Лидеры стран Азии против односторонних решений по Иерусалиму
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых односторонних решений, которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе, пишет «Коммерсант».
Участники саммита подтвердили приверженность праву палестинцев на создание независимого суверенного государства в границах, определенных 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.
«Мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства, как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме», - говорится в декларации.