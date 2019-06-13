В Верховном суде Татарстана вынесен приговор членам экстремистской группировки, обвиняемым в том числе и в избиении азербайджанца, пишет издание «Версия-Татарстан».

Согласно информации, практически 50 лет лишения свободы на двоих получили двое казанских нацистов, которых признали виновными в убийстве африканского студента КФУ на почве расовой ненависти. Приговор вынес Верховный суд Татарстана, процесс проходил с участием присяжных заседателей. Последние пришли к выводу, что нацисты виновны и снисхождения не заслуживают. Роман Халилов в итоге получил 24 с половиной года лишения свободы, Руслан Архипов – 24 года. Оба они отправятся в колонию строгого режима.

Нападение на азербайджанца было совершено 18 января 2017 года. Пострадавший – Илькин Мамедов – в настоящее время находится на родине, в Азербайджане. Приехать в Казань на суд не смог – он до сих пор не поправился после того нападения.

По делу проходили еще несколько обвиняемых – 22-летний Адель Аскаров и 26-летний Ростислав Малахов. Им вменяли разжигание межнациональной розни и распространение экстремистских материалов. Малахова суд приговорил к трем годам колонии строгого режима, Аскаров получил четыре года колонии общего режима.