NYT: США усилили кибератаки на российские электросети

Американская сторона все чаще совершает попытки кибератак на российские электросети. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как сообщает издание, попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

В настоящее время стратегия взятия под контроль российские электросети приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

По словам одного из источников, такие меры необходимы для того, чтобы «обороняться» и продемонстрировать, что Соединенные Штаты ответят на атаки, направленные против страны.