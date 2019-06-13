В Сабирабаде 17-летний юноша покончил с собой

Сегодня вечером в Сабирабадском районе в селе Уладжаллы покончил с собой 17-летний Юсиф Аббасов, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, юноша повесился на дереве во дворе своего дома. Как говорят односельчане юноши, его семья испытывала большие материальные трудности и он, будучи учеником выпускного класса, в последние несколько месяцев не ходил в школу, а работал а магазине. Юноша копил деньги на выпускной костюм и на поездку в Габалу, куда собирался отправиться со своим классом.

И хотя причины суицида парня пока неизвестны, по первичным данным, он покончил с собой из-за того, что его и еще одного парня необоснованно обвинили в том, что пропала часть денег, которые собирал его класс на поездку.

По факту начато расследование.