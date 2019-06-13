Украинская молодежка впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Украины стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В решающем матче соревнований украинцы обыграли Южную Корею со счетом 3:1. Встреча прошла в польском городе Лодзь. В составе победителей дубль оформил нападающий Владислав Супряга, последний мяч забил полузащитник Георгий Цитаишвили. В составе корейцев отметился Ли Кан Ин.

Сборная Украины прошла весь турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а также победили во всех матчах плей-офф.

Для команды эта победа стала первой в истории. Ранее украинцы не могли пройти на чемпионатах мира дальше 1/8 финала.