Сегодняшний Ереван чем-то напоминает Баку наши заметки
Революция придет в Армению из Карабаха? На ожидаемый вопрос: «Возможно ли такое?» отвечу соображением старого московского аппаратчика, который молча слушал нашу дискуссию с его молодым коллегой (начало 90-х) на нескончаемую тему, как быть все таки с треклятым Карабахом? А говорил он примерно следующее.
Все мыслимые предложения отвергнуты или Ереваном или Баку. Придется попробовать то, чего более всего опасаются сами армяне: «Оставьте их в обнимку со Степанакертом, к которому они ничего кроме неприязни прежде не испытывали. И через пару лет Горбачеву придется создавать комиссию по примирению НКАО и Армении! С кем же им интриговать в отсутствие Азербайджана? Территориальные интриги – это судьба армянства. Как и интриганство вообще. Без них, интриг армяне, что в Армении, что в Азербайджане – где бы они не осели просто сойдут с ума. Такая уж у него природа, у великого армянского народа, где б он не жил и какую бы партию не предпочитал».
И в подтверждение сказанного он потряс перед нами пачкой писем, как нетрудно было догадаться, из истосковавшейся по истинной демократии Армении: «Это только за два выходных дня!»
И еще, помнится, с нескрываемым унынием сказал московский аппаратчик, что, мол, придется видно во всех отделах ЦК КПСС создавать подотделы по Армении и Нагорному Карабаху. Сделать это будет не трудно, поскольку некоторые товарищи полагают бардак воцарившийся в армянонаселенном регионе завоеванием истинной демократии…
Головоломка для Никола Воваевича
Не сочтите за предвзятость, но не могу не сказать о том, что отчество армянского премьера многие полагают за старинное армянское имя. Между тем оно имеет чисто русское происхождение – от уменьшительного Вова, что указывает на простонародное происхождение Н.Пашиняна. Его родители, подобно многим своим соотечественникам заимствовали русские имена в том виде, в каком они произносились во дворах Еревана, когда там еще встречались русские.
Будущего же армянского лидера нарекли русским именем во времена, когда в Хаястане без тоста за Москву не обходилось ни одно застолье. Интересно какое имя дали б продолжателю рода Пашинянов, появись он на свет сейчас? Единственный сын армянского премьера родился в 1990 году и назван просто – Ашот.
«Кто настраивает «НКР» против Армении?»
Этим вопросом, помнится, задавался ереванский сайт «Первый информационный» еще где-то в январе. Московские друзья подсказывали тогда Еревану, что крайне важными для Пашиняна будет гармонизация взаимоотношений с… Нагорным Карабахом. Допускаю, что некоторые читатели могут удивиться тому, что о порожденных Ереваном сепаратистах московские эксперты пишут так, как будто речь идет о Турции или Франции. Вот типичный пример: «Выстраивание грамотной внешней политики в условиях, когда страна вовлечена в многолетний неразрешенный конфликт» становится жизненно важной задачей (Известный российский политолог Сергей Маркедонов, находится в «черном списке» МИД Азербайджана за незаконное посещение Карабаха). Это предположение может показаться чем-то новым во взаимоотношениях Еревана и Степанакерта. Впрочем, новым это наблюдение может показаться разве что для неискушенной аудитории. В правящих же кругах Армении все громче звучат голоса о том, что, дескать, карабахцы слишком много на себя берут. И начались эти намеки давненько, с тех самых пор как Театральную площадь в Ереване «приватизировали» степанакертские революционеры. Кончилось это тем, что противостояние так называемого «ереванского клана» и «степанакертских революционеров» стало реальностью политического бытия армянства, в котором и без того всегда хватало претенциозных деятелей с далеко идущими интригами.
Однако на сей раз, как говорится, во взаимоотношениях запахло жаренным. «Пашинян рассчитывает взять под контроль степанакертскую вольницу, - забили тревогу в Москве, - всякое тамошнее фрондерство он воспринимает как потенциальный вызов». Тут надо бы пояснить, что любая трещина в связке Ереван-Степанакерт давно ожидаемая благодать для опекунов из Первопрестольной. Ясное дело – появляется прекрасная возможность усилить свое влияние советами, обещанием, помощью, формированием подконтрольных групп из числа новых претендентов на власть. Трещина стала разрастаться, не помогли и участившиеся визиты в никем не признанное оккупационное образование ереванских руководителей, сопровождавшиеся серией отставок в непризнанной «НКР».
Логическим результатом этих чисток явился рост числа недовольных политикой новых ереванских властей с соразмерным озлоблением в стане Пашиняна. Кончилась эта возня на сепаратистской кухне зловещим вопросом, который громко на весь армянский мир прозвучал в Степанакерте: «Кто плетет заговор против «НКР»? Ответ из Еревана пришлось ждать недолго: в «НКР» разгорается очаг заговора против «новой революционной Армении», разъяснил особенность новой военно-политической ситуации «Первый информационный» сайт, подконтрольный, как известно, официальному Еревану.
Правящий клан пришел к выводу, что таким образом, кто-то очень хитроумный (представляете себе такого в армянской среде?!) выстраивает стену недоверия между Ереваном и Степанакертом. Оставалась самая малость – назвать главаря данной антиармянской стройки, и этого исторического события пришлось ждать недолго.
Ба! Знакомые все лица!
«Это заговор Роберта Кочаряна», обнародовали свой вердикт ереванские аналитики (Саргис Арцруни). И это при том, что второй президент на тот момент находился фактически под арестом. Ну, и как водится, стрелки немедля перевели на Россию. «Почему Владимир Путин любит Роберта Кочаряна, считает его своим другом и даже посылает ему поздравительную открытку, когда последний находится в тюрьме?», - рассуждают армянские аналитики. Москва в свою очередь делает вид, что все нормально, мол, все под контролем.
И это не все. «НКР» для многих руководящих деятелей, что в Ереване, что в Степанакерте, как и значительной части населения Армении, является порождением ее разваливающейся криминально-олигархической системы. Исключительно по этой причине «Дашнакцутюн» решила сформировать «внепарламентский национально-консервативный полюс» именно на заседании в Карабахе. Это наблюдателями было воспринято как очередной вызов Н.Пашиняну. Для карабахского же клана сие явилось сигналом к атаке. На прицел взят нынешний армянский лидер. От былого бескомпромиссного деятеля не осталось и следа. Ныне в политических кругах его воспринимают как ставленника США и многочисленных проамериканских политиков и толстосумов Армении. Вовсе не важно так это или нет. Гораздо важнее другое – Вашингтон как и в добрые советские времена определенной частью политеса и электората воспринимается как худшее из зол. А как же обстоят дела с Москвой?
«Армения занимает особенное место среди внешнеполитических партнеров Российской Федерации с учетом дружественного и союзнического характера наших отношений». Так высказался намедни посол России в Армении Сергей Копыркин на приеме по случаю Дня России.
Что же, выходит укрепляются позиции и повышаются шансы для возвращения к власти Сержа Саргсяна? Ведь за всей историей его выхода на армянское политическое ристалище маячит фигура медиа-магната Микаела Минасяна. А это еще кто такой?, - удивится читатель. – Если честно – никто! - отвечают хорошо информированные об армянской политической кухне наши коллегии в Ереване. – Разве что Миша известен как один из самых близких людей экс-президента Сержа Саргсяна.
Приходится добавить от себя, что речь идет не просто о близком родственнике, а о муже дочери экс-президента Сержа Саргсяна. Том самом высокопоставленном зятьке, который уже однажды спонсировал предвыборную кампанию своего тестя. И не без успеха.
Время работает на дашнаков?
Все сказанное – лишь штрихи к портрету современной Армении. И вопрос вовсе не в том, удастся ли зятю вновь усадить тестя на верхатуру политической власти, где и без него хватает сомнительных деятелей. Вопрос в том, что никто – ни в самой Армении, ни в дружественной Москве, ни на благорасположенном Западе не проронил ни слова о специфических особенностях армянской демократии. Зато дашнаки судя по всему сочли, что время работает теперь на них, и демонстративно собрались в оккупированном Карабахе на свое очередное общее собрание. О его итогах можно сказать коротко: Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (АРФД) выступает решительно против карабахского урегулирования. Против так против – ничего нового в том нет.
Беда однако в том, что с позицией дашнаков солидаризируется и ряд других политических отрядов армянского национализма. Например, не так давно находившаяся у власти Республиканская партия. Армения, как водится, обратила свои взоры на правящий класс. «Армении угрожает контрреволюция!» - ответствовал Никол Пашинян и призвал народ быть бдительным. Так говорят политики, когда им больше нечего сказать массам, и право на истину подбирает улица.
Ереван сегодняшний чем-то напоминает Баку из недалекого вобщем-то прошлого – все ждут вестей из Карабаха. Именно здесь окопалось дашнакское воинство, которое давно превратило Степанакерт в опорный пункт возвращения утраченной власти. Недавно ереванский «Лрагир» предупредил: «Дашнаки начинают: революция может перекинуться на Армению». Представьте, никого это сообщение о надвигающемся карабахском наступлении не удивило. А может, в Армении начинают понимать: «За что боролись, на то и напоролись?»