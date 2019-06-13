Расим Агаев 22:55

Революция придет в Армению из Карабаха? На ожидаемый вопрос: «Возможно ли такое?» отвечу соображением старого московского аппаратчика, который молча слушал нашу дискуссию с его молодым коллегой (начало 90-х) на нескончаемую тему, как быть все таки с треклятым Карабахом? А говорил он примерно следующее. Все мыслимые предложения отвергнуты или Ереваном или Баку. Придется попробовать то, чего более всего опасаются сами армяне: «Оставьте их в обнимку со Степанакертом, к которому они ничего кроме неприязни прежде не испытывали. И через пару лет Горбачеву придется создавать комиссию по примирению НКАО и Армении! С кем же им интриговать в отсутствие Азербайджана? Территориальные интриги – это судьба армянства. Как и интриганство вообще. Без них, интриг армяне, что в Армении, что в Азербайджане – где бы они не осели просто сойдут с ума. Такая уж у него природа, у великого армянского народа, где б он не жил и какую бы партию не предпочитал». И в подтверждение сказанного он потряс перед нами пачкой писем, как нетрудно было догадаться, из истосковавшейся по истинной демократии Армении: «Это только за два выходных дня!» И еще, помнится, с нескрываемым унынием сказал московский аппаратчик, что, мол, придется видно во всех отделах ЦК КПСС создавать подотделы по Армении и Нагорному Карабаху. Сделать это будет не трудно, поскольку некоторые товарищи полагают бардак воцарившийся в армянонаселенном регионе завоеванием истинной демократии…

Головоломка для Никола Воваевича Не сочтите за предвзятость, но не могу не сказать о том, что отчество армянского премьера многие полагают за старинное армянское имя. Между тем оно имеет чисто русское происхождение – от уменьшительного Вова, что указывает на простонародное происхождение Н.Пашиняна. Его родители, подобно многим своим соотечественникам заимствовали русские имена в том виде, в каком они произносились во дворах Еревана, когда там еще встречались русские. Будущего же армянского лидера нарекли русским именем во времена, когда в Хаястане без тоста за Москву не обходилось ни одно застолье. Интересно какое имя дали б продолжателю рода Пашинянов, появись он на свет сейчас? Единственный сын армянского премьера родился в 1990 году и назван просто – Ашот.

«Кто настраивает «НКР» против Армении?» Этим вопросом, помнится, задавался ереванский сайт «Первый информационный» еще где-то в январе. Московские друзья подсказывали тогда Еревану, что крайне важными для Пашиняна будет гармонизация взаимоотношений с… Нагорным Карабахом. Допускаю, что некоторые читатели могут удивиться тому, что о порожденных Ереваном сепаратистах московские эксперты пишут так, как будто речь идет о Турции или Франции. Вот типичный пример: «Выстраивание грамотной внешней политики в условиях, когда страна вовлечена в многолетний неразрешенный конфликт» становится жизненно важной задачей (Известный российский политолог Сергей Маркедонов, находится в «черном списке» МИД Азербайджана за незаконное посещение Карабаха). Это предположение может показаться чем-то новым во взаимоотношениях Еревана и Степанакерта. Впрочем, новым это наблюдение может показаться разве что для неискушенной аудитории. В правящих же кругах Армении все громче звучат голоса о том, что, дескать, карабахцы слишком много на себя берут. И начались эти намеки давненько, с тех самых пор как Театральную площадь в Ереване «приватизировали» степанакертские революционеры. Кончилось это тем, что противостояние так называемого «ереванского клана» и «степанакертских революционеров» стало реальностью политического бытия армянства, в котором и без того всегда хватало претенциозных деятелей с далеко идущими интригами. Однако на сей раз, как говорится, во взаимоотношениях запахло жаренным. «Пашинян рассчитывает взять под контроль степанакертскую вольницу, - забили тревогу в Москве, - всякое тамошнее фрондерство он воспринимает как потенциальный вызов». Тут надо бы пояснить, что любая трещина в связке Ереван-Степанакерт давно ожидаемая благодать для опекунов из Первопрестольной. Ясное дело – появляется прекрасная возможность усилить свое влияние советами, обещанием, помощью, формированием подконтрольных групп из числа новых претендентов на власть. Трещина стала разрастаться, не помогли и участившиеся визиты в никем не признанное оккупационное образование ереванских руководителей, сопровождавшиеся серией отставок в непризнанной «НКР». Логическим результатом этих чисток явился рост числа недовольных политикой новых ереванских властей с соразмерным озлоблением в стане Пашиняна. Кончилась эта возня на сепаратистской кухне зловещим вопросом, который громко на весь армянский мир прозвучал в Степанакерте: «Кто плетет заговор против «НКР»? Ответ из Еревана пришлось ждать недолго: в «НКР» разгорается очаг заговора против «новой революционной Армении», разъяснил особенность новой военно-политической ситуации «Первый информационный» сайт, подконтрольный, как известно, официальному Еревану. Правящий клан пришел к выводу, что таким образом, кто-то очень хитроумный (представляете себе такого в армянской среде?!) выстраивает стену недоверия между Ереваном и Степанакертом. Оставалась самая малость – назвать главаря данной антиармянской стройки, и этого исторического события пришлось ждать недолго.