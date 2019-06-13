Атака беспилотников на аэропорты Саудовской Аравии

Беспилотники, запущенные йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", атаковали в субботу аэродромы Абха и Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщил новостной портал Saba Net.

По его информации, удары были нанесены в ответ на налеты ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции на мирные селения в провинции Таиз, в результате которых погибли девять человек. Хуситы заявили, что саудовские ВВС вновь нарушили соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако системе ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников.