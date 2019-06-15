Россиянка зарезала мужчину из-за замечания о мусоре

В Саратове 23-летняя девушка подозревается в убийстве молодого человека, с которым она поссорилась из-за замечания о брошенном в магазине мусоре, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное СУСК.

По данным следствия, в магазине находилась компания девушек, одна из них бросила мусор и собиралась уйти. Однако 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор. После этого между сторонами возник конфликт, закончившийся ударом ножа в спину.

Как отмечается, молодого человека срочно госпитализировали и экстренно провели операцию, но спасти его не удалось.

Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате ранения легкого.

Сотрудники Росгвардии задержали девушек по горячим следам. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело и устанавливается полная картина случившегося.

Девушке, которая нанесла смертельный удар, грозит до 15 лет лишения свободы.