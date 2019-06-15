Кайц Минасян о разрыве между Францией и Карабахом: «Азербайджан работает, а Армения бездействует»

Решения французских судов о разрыве дружбы между городами Франции и районами Нагорного Карабах а, оккупированными Арменией, являются результатом планомерной работы Азербайджана, считает французский политолог армянского происхождения, эксперт Французского центра стратегических исследований Кайц Минасян.

По его мнению, Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ стремится продемонстрировать свой нейтралитет в карабахском вопросе.

«На мой взгляд, подобное решение обусловлено стремлением сохранить сбалансированную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта, - цитирует Минасяна NovostiNK.net. - И здесь, несомненно, немалую роль сыграла работа Азербайджана в данном направлении. Не секрет, что азербайджанцы годами твердили на самых разных международных площадках о невозможности заключения деклараций о дружбе между городами сопредседательствующей в МГ ОБСЕ страны и международно-непризнанного государства».

Минасян также рассматривает решение французских судов, как направленный со стороны Баку сигнал о намерениях углубить имеющееся экономическое сотрудничество. По его оценкам, Франция и Азербайджан – достаточно неплохие торгово-экономические партнеры. По словам политолога, немалая доля ответственности за происходящее лежит на самой Армении и на армянской общине Франции. В случае отсутствия изменений в образе действий армянской стороны подобные явления будут продолжатся, заявил Минасян.