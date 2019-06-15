Жара в Индии унесла жизни почти 30 человек

В штате Бихар на северо-востоке Индии уже больше месяца держится аномальная жара выше 40 градусов, которая пагубно влияет на здоровье местных жителей.

Как сообщает газета Times of India, от последствий жары скончались не менее 29 человек, еще более 30 остаются в больницах.

Большинство погибших приходится на округ Аурангабад, где погода унесла жизни 25 человек, многие из них — люди пожилого возраста.

Еще четыре человека погибли в округах Навада и Гайя. Однако рекордная в истории страны жара была зафиксирована 10 июня в Нью-Дели, где столбики термометров подскочили вышле 50 градусов.