Микаил Джаббаров

О недостаточных темпах развития сферы безналичных расчетов в Азербайджане haqqin . az пишет давно и часто. Объективная критика находит понимание и в соответствующих госструктурах. Но здесь при откровенных беседах с нашими корреспондентами чиновники отмечают, что они и сами рады бы улучшить работу, но не все, к сожалению, зависит от них. Все оказывается гораздо сложнее, для решения проблем нужны широкомасштабные реформы и изменение методов работы не только банковских и прочих финансовых систем. Проблемы уходят корнями аж в самую институциональную плоскость, откуда и следует начинать эту работу. И эти дискуссии грозили затянуться надолго, если бы не последнее заявление министра налогов Микаила Джаббарова.

В Азербайджане отмечается сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг, при одновременном росте количества платежных карт в обращении. Об этом заявил министр налогов при обсуждении в парламенте во втором чтении законопроекта «Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2018 год». По его словам, по состоянию на 1 июня в стране зарегистрировано 67,032 тыс. pos-терминалов, что на 16% меньше, чем в 2016 году. А чтобы уточнить плачевность состояния в этой сфере, он даже отметил, что в 2016 году в Азербайджане было 80,301 тыс. pos-терминалов. Вот так мы и развиваем сферу безналичных расчетов – крупными шагами назад.

В то же время министр подчеркнул и рекордное количество платежных карт, находящихся в обращении. А их действительно немало - сегодня в стране в обращении находится 6,721 млн единиц платежных карт. Правда, население Азербайджана уже превысило 10 млн человек, но около половины их – старики и дети - картами практически не пользуются. Почему же тогда снижается количество pos-терминалов, может наши граждане, предприниматели и банки не заинтересованы в совершении безналичных платежей? Ведь стоит одной из перечисленных категорий действительно захотеть это, так и остальным двум категориям не останется ничего иного, как подстроиться под это желание. Официально-то никто не выступает против безналички.

Вот и министр поднял вопрос о том, насколько простые граждане, предприниматели и банки в Азербайджане заинтересованы в совершении безналичных платежей. "Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание на ряд вопросов, в том числе комиссионные выплаты. В настоящее время комиссии по операциям в pos -терминалах в Азербайджане варьирует в пределах 1,29-2,37%. Для сравнения, этот показатель составляет 1,5-2% в Грузии и Великобритании, 2-2,5% в Италии и 2-3% в России. То есть тарифы у нас не выше, чем в других странах. Государство не вмешивается в этот вопрос", - сказал Джаббаров.

В этот вопрос государство в принципе и не должно вмешиваться, но порядок в данной сфере наводить надо. Просто уму не подается, как за год может снизиться количество pos-терминалов на 16%. Да, они могут физически ломаться, могут возникнуть и прочие технические неисправности. Но ведь все это можно исправить, наверняка, где-то имеются спецы по их ремонту. А вновь открывающимся объектам без таких простых аппаратов можно и не разрешать работать. Но что говорить, когда молодая кассирша, возможно, по неопытности, отказывается принимать оплату через pos-терминал, либо говорит об его отсутствии или технической неисправности? Проверять-то никто ведь не будет.

Но Микаил Джаббаров проявил полную осведомленность и в этом вопросе. Действующее законодательство не предусматривает ответственности за отказ принимать оплату через pos-терминалы на объектах торговли и общественного питания. "Это создает условия для некоторых налогоплательщиков, чтобы избегать использования pos-терминалов, приводя различные оправдания. Министерство налогов выдвигало законодательную инициативу по этому вопросу. Однако она не была поддержана. Если тема снова возникнет на повестке дня, мы готовы представить данный законопроект в Милли Меджлис", - сказал он.