В Идлибе обстреляли турецкий наблюдательный пункт

Министерство обороны Турции заявило, что один из наблюдательных пунктов турецких вооруженных сил в сирийском Идлибе подвергся минометному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в результата обстрела никто не пострадал, однако оборудованию был нанесен ущерб.

Уточняется, что стрельба велась из региона Талл-Базан, который находится под контролем сирийских властей.

«В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией», — уточнило министерство.