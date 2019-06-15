Британия направит 100 спецназовцев на защиту танкеров

Великобритания намерена направить спецназ в Персидский залив для защиты своих судов после нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает The Times.

Газета отмечает, что любой серьезный удар в достаточно узком Ормузском проливе, набитом танкерами, может стать катастрофическим. Из-за этого командование Королевского военно-морского флота Великобритании планирует отправить в регион 100 морских пехотинцев.

Они станут основой сил быстрого реагирования и разместятся на британской военно-морской базе в Бахрейне. Их задачей будет патрулирование вод Персидского залива и охрана как военных кораблей, так и торговых судов в Ормузском проливе.

Когда именно морпехи появятся в регионе, не уточняется, однако план должны обсудить в одном из правительственных комитетов 16 июня.