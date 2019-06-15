Норвегию охватили антиисламские акции

Акция прошла в поселке Драммен в 45 километрах от столицы Осло, где компактно проживают мусульмане.

Группа ультраправых националистов в Норвегии организовала акцию с призывом к запрету ислама в стране, сообщает «Анадолу».

Лидер группы “Прекратите исламизацию Норвегии” Анна Братен демонстративно бросила на землю копию Корана и озвучила оскорбления в адрес мусульман.

Братен заявила, что исламу нет места в Норвегии и призвала власти уничтожить все копии Корана в стране.

Лидер ультранационалистов попыталась разорвать копию Корана, но вмешалась полиция, и она успела лишь бросить книгу о землю.

Представитель МВД Норвегии Инге Лансруд сообщил агентству NTB, что вслед за озвучиванием провокационных высказываний в адрес мусульман, акция была запрещена.