В Алжире судят экс-главу Минфина
Еще один бывший чиновник администрации президента Алжира Абдельазиза Бутефлики пошел под суд после его отставки.
По одному из коррупционных дел в воскресенье судят экс-главу Минфина Карима Джоуди, передает телеканал Sky News Arabia.
Чиновник предстал перед Верховным судом для дачи показаний о его причастности к коррупционным схемам в высших эшелонах власти при Бутефлике.
Ранее под суд были отправлены сразу двое бывших премьеров — Абдельмалек Селлаль и Ахмед Уяхьи. Уголовное дело связано с коррупцией и расхищением государственных средств.