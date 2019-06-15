Супругу Нетаньяху признали виновной и оштрафовали

Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Супруга премьера пошла на сделку со следствием и призналась, что «умышленно использовала ошибку другого лица». Таким образом, обвинение было изменено на менее серьезное — первоначально ей вменяли мошенничество, незаконное обогащение и обман общественного доверия.

В итоге суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), она получила судимость. При этом государство оставило за собой право подать в суд по гражданским делам ради выплаты еще 175 тысяч шекелей.

Ранее Верховный суд Израиля отказался наложить вето на сделку, которую пытались признать слишком мягкой, а также подрывающей доверие к правовой системе. В ответе указывалось, что сделка подтвердила верховенство закона, поскольку вынудила Нетаньяху признаться в преступлении после нескольких лет категорического отрицания своей вины.