Десятки тысяч людей протестуют в Москве

Митинг в поддержку прав журналистов на проспекте Сахарова проходит под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Согласно заявке, на митинг собирались до 20 тыс. человек, пишет РБК.

Его организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Митинг был согласован 11 июня, в день, когда МВД объявило о прекращении уголовного дела в отношении Голунова.

И если изначально целью акции было добиться справедливости в отношении журналиста, то позже главной идеей стало требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия», объяснял Павел Гусев.