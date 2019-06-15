Арас Агаларов призвал к сближению России и Турции

«Между Турцией и Россией существуют крепкие торгово-экономические отношения. Насколько мне известно, двусторонний товарооборот продолжает расти. Но я думаю, что турецким компаниям нужно быть активнее в России. Пока турецкие фирмы не могут использовать весь потенциал на российском рынке. Хотя этот потенциал очень большой», - считает Агаларов.

Бизнесмен признал, что на турецкие товары установлены высокие пошлины, добавив, что необходимо придумать механизм по их оптимизации.

«Можно привозить вспомогательное оборудование из Турции и осуществлять производство на заводе в России. В этой ситуации и таможенные пошлины, и затраты будут низкими. Благодаря такого рода инвестициям мы сможем увеличить двусторонний товарооборот. Это один из методов. Например, можно также осуществлять текстильное производство. Привозить материал из Турции и производить продукцию здесь. Таким образом, используя множество методов, мы можем увеличить объем торговли между двумя странами в рамках наращивания отечественного производства в России», - сказал он.

Агаларов отметил, что у Турции более высокий потенциал с точки зрения продуктов питания и товаров народного потребления. В то же время Турция может более плодотворно сотрудничать с Россией в сельскохозяйственной сфере.

«Например, на юге России, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, можно открыть совместные предприятия при использовании турецких технологий. Есть очень плодородные земли. Хочу привести один пример из истории. В годы войны немецкие нацисты на поездах вывозили в Германию почву из Воронежской области. Качество воронежского чернозема известно во всем мире. Хорошо бы в Воронежской области открыть тепличные предприятия с применением турецких технологий. Нам следует воспользоваться опытом Турции в сельскохозяйственной сфере. Затем мы сможем продавать эти сельскохозяйственные продукты как в пределах России, так и за рубежом», - добавил бизнесмен.