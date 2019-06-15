Турецкие мороженщики захватили Баку... и опять недовольны

Ульвия Худиева, Гульнар Алиева 19:58

Этим летом самые лакомые, давно облюбованные туристами места Баку: Приморский национальный парк, Ичеришехер и др. «оккупированы» знаменитыми турецкими киосками по продаже мороженого - мараш. Местные же продавцы сладкого холода сосланы на окраины города, в лучшем случае в парки. Похоже, в этот сезон в центре Баку мороженое будут продавать лишь гости из Турции. Как стало известно haqqin.az, в начале мая из Турции в Баку были приглашены продавцы мороженого числом 40 человек. Все они, как сами же говорят, прибыли из Анатолии. Согласившийся на разговор с нами один из них сказал, что родом он из Кахраманмараша.

Провинция Кахраманмараш расположена на юго-востоке Турции, около 23 процентов ее жителей составляют курды. И почти 90% этих курдов - алавиты, то есть близки к шиитам. Кроме того, родиной знаменитого турецкого мороженого считается город Кахраманмараш, поэтому это мороженое часто называют мараш. По словам турецких мороженщиков, им сказали, что в Азербайджане вырос спрос на мараш, и, уволившись в своей стране, они приехали в в Баку. Однако все еще не увидели обещанного им потока клиентов. И хотя их надежды не оправдались, им придется провести здесь все лето, прежде чем вернуться на родину. 12 киосков на бульваре... На бульваре чуть ли не через каждые 250-300 метров стоят киоски по продаже мараша, в общей сложности 12 киосков. Один из продавцов в национальной одежде даже поставил условие, что будет говорить с нами, если мы купим у него мороженое. Пришлось согласиться. Как заявил продавец, приехал он в Баку при посредничестве турецкой компании «Капка», а до нее переговорил еще с 2-3 посредниками. Ему пообещали, что в день у него будет как минимум 90-100 покупателей.

Однако вскоре наш разговор прервали выполняющие функции кассира местные молодые люди, мотивируя тем, что это коммерческая тайна и они подотчетны только конкретным исполнительным органам. Продавец по имени Адам говорит, что покупают у них мороженое их же соотечественники-турки. Потому что именно туркам хорошо известны вкус и польза этого мороженого: «В нем нет воды, оно сделано из козьего молока и салепа, получаемого из корней цветов горной орхидеи. В этом мороженом десятки витаминов». Турецкие продавцы говорят, что козье молоко они получают из Азербайджана, другие же ингредиенты - из Турции. Однако от какой именно фирмы получают молоко, нам не сказали, а подтверждающих документов мы не видим. Один из продавцов корит туристов-арабов за то, что в Турции они едят мороженое мараш, однако в Баку предпочитают дорогое российское. От продавцов же узнаем, что временное разрешение на работу в Азербайджане у них имеется.

Качество мараша измеряется и способностями продавца быть шоуменом. Один из продавцов заявил, что в действительности все это шоу призвано привлечь покупателя, но при этом свидетельствует об опыте и профессионализме самого мороженщика. Говоря это, он при помощи палки длиной около метра берет мороженое, наполняет им вафельный стаканчик и протягивает нам. Мы пытаемся взять мороженое, однако он ловко переворачивает его, и так несколько раз. Мороженое твердое, тянется, как резина. Наши наблюдения в Приморском национальном парке показали, что во всех киосках турецкие продавцы лишь рекламируют и продают мороженое, получают же деньги азербайджанцы, возможно, что это люди из компании, которая и привезла турок в Баку. «Они убили наш рынок ...» «Эти ребята убили наш рынок, мы не можем торговать», - говорит местный продавец мороженого, добавив при этом, что своим шоу гостям из Турции удается привлечь внимание, особенно молодежи, но все равно они недовольны. «Торгуют на самых ходовых точках бульвара, но опять недовольны. Готовы чуть ли не бежать за каждым клиентом», - говорит местный продавец.