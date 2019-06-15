Адвокаты посоревновались в шахматном мастерстве фото
15 июня «Адвокатским клубом» Коллегии адвокатов Азербайджана в Сумгаитской шахматной школе был организован шахматный турнир, посвященный Дню национального спасения и 100-летию азербайджанской адвокатуры.
Целью турнира являлась поддержка развитию шахмат в Азербайджане и создание условий для того, чтобы адвокаты могли продемонстрировать свои навыки в этом виде спорта.
В турнире участвовали 28 адвокатов и кандидатов в адвокаты со всей страны.
По результатам турнира начальник адвокатского бюро «Акрам Гасанов и партнеры» Акрам Гасанов занял первое место, глава адвокатского бюро «Фемида» Панах Мамедов занял второе место, а адвокаты Айдын Алекберов, Рагим Алышов, Намик Мустафаев, Эльшан Сафаров и Джамал Алиев - третье место.
За ходом турнира наблюдали председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, председатель Коллегии адвокатов Дагестана Акиф Бехбутов, зампреды коллегии Айдын Ахундов и Парвиз Алекперов и член президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев.
Победители турнира были награждены денежными призами и почетными дипломами.